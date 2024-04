Kroměříž bude znovu hostit republikové finále Dětské porty

Kroměříž bude na přelomu května a června znovu hostit republikové finále Dětské porty. Finalisté největší přehlídky dětské interpretační a autorské tvorby folk a country skupin i jednotlivců v České republice se do města sjedou posedmé. Celkově 33. ročník republikového finále se uskuteční na nádvoří Klubu Starý pivovar od 31. května do 2. června. V tiskové zprávě to uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice. "Těší nás, že můžeme opakovaně přivítat v Kroměříži malé a mladé talentované zpěváky a kapely. Díky nim se do města sjíždí příznivci hudby z celého Česka, kteří kromě finále Dětské porty navštíví i zajímavá místa a památky," řekl radní města pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže). Dětskou portu pořádá organizace Pionýr. "Letos bychom měli přivítat rekordních více než 50 soutěžících," uvedla Darina Zdráhalová, předsedkyně olomoucko-zlínské krajské organizace Pionýra, která se každoročně podílí na přípravě finálového programu soutěže v Kroměříži.