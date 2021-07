Kulhánek: Od pátku nebudou muset plně očkovaní Češi na test po příjezdu

Plně očkovaní Češi při návratu ze zahraničí nebudou muset od pátku 9. července absolvovat žádné testování ani karanténu. Na twiteru to oznámil ministr zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD. Bude stačit vyplnit příjezdový formulář a to bez ohledu na zemi, ze které lidé přicestují. To bude platit i pro ty, kteří v posledních 180 dnech covid-19 prodělali. Týkat by se to ale podle webu ministerstva zahraničí nemělo zemí s extrémní mírou rizika nákazy covidem-19. Do těchto zemí dál platí důrazné doporučení necestovat.