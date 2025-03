Kupka: Chystáme se zavést nové vymezení bezpečného odstupu mezi auty se sankcí

Ministerstvo dopravy připravuje přesnější vymezení bezpečného odstupu mezi vozidly na silnici s peněžitým a bodovým postihem při jeho nedodržení. Ve Sněmovně to na dotaz Lubomíra Brože (ANO) řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), podle kterého by se nová definice a sankce měla dostat do nadcházející novely zákona o silničním provozu. "Domluvili jsme se s odbornou obcí, že půjdeme cestou, kdy bude v zákoně zachycena příslušná doba dvě vteřiny a pro úplně kritické nedodržení bezpečného odstupu jedna vteřina," řekl Kupka.

Současný zákon přesný čas neuvádí, pracuje pouze s definicí, že řidič musí ponechat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby mohl zastavit v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení tohoto vozidla. V praxi se nedodržení ale prokáže až při objasňování dopravní nehody, kdy řidič zastavit nezvládl. Kupka uvedl, že Ředitelství silnic a dálnic rozšiřuje počet míst, kde si řidiči mohou vyzkoušet bezpečný odstup, díky značení na silnicích. Přesné vymezení se sankcí by se mělo podle něho dostat do zákona po osvětě veřejnosti. "Podstatné není v tomto směru pokutování, daleko podstatnější je přivést provoz k větší míře bezpečnosti," zdůraznil. Policie si navíc musí obstarat podle ministra příslušnou měřící techniku.