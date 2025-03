Kupka: Vláda bude usilovat o pětileté období pro emisní pokuty automobilkám

Česká vláda bude usilovat o prodloužení období, za které by automobilky podle návrhu Evropské komise měly vykazovat plnění emisních cílů, ze tří na pět let. ČTK to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Reagoval tak na oznámení předsedkyně Evropské komise (EK) Ursuly von der Leyenové, podle které komise navrhne úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by podle ní měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoliv za každý rok.

Vláda bude vyvíjet další tlak na přehodnocení Green Dealu, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) na síti X. Podle nošovické automobilky Hyundai by větší smysl mělo pětileté období, ale vítá v tomto směru jakoukoli úpravu. Podobně reagovalo Sdružení automobilového průmyslu (SAP).

"Není vina automobilek, že se mění chování spotřebitelů a že v minulém roce významně klesl počet prodaných elektrických vozidel. Myslím si, že v tomto směru je nutné změnit ty podmínky tak, aby automobilky mohly investovat a nemusely platit sankce, které by je naopak v porovnání s konkurencí dál znevýhodňovaly," řekl dnes ČTK Kupka. Alespoň pět let bude podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) žádat i frakce Evropských konzervativců a reformistů (EKR), které je součástí.