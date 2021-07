Kvevri vína vyrobená zcela bez konzervantů a zásahů jsou stále populárnější

Takzvaná kvevri vína, vyráběná 8000 let starou technologií původem z Gruzie, si na jihu Moravy získávají stále více příznivců. V jejich prospěch hraje rostoucí obliba přírodních, tedy co nejméně průmyslově zpracovaných potravin. ČTK to řekli zakladatel Kvevri klubu Mojmír Baroň z Mendelovy univerzity v Lednici a Michal Homola, sklepmistr Rodinného vinařství Vican, které je největším výrobce kvevri vín v ČR.

Propagátoři kvevri vín se shodují na tom, že tento druh nápoje není pro každého. Víno zraje se slupkami, třapinami i semínky, což mu dává netradiční chuť. "Zvykli jsme si z hroznů rychle vylisovat šťávu a to ostatní vyhodit, přitom právě ve slupkách a třapinách je nejvíc antioxidantů. Lidé na chuť těchto vín nejsou zvyklí, proto nechutnají úplně každému," podotkl Baroň.