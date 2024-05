Kvůli dubnovým mrazům přijdou ovocnáři o sto tisíc tun ovoce

Ovocnáři v Česku kvůli silným dubnovým mrazům sklidí o sto tisíc tun ovoce míň než očekávali. Původně letošní úrodu odhadovali na 138 tisíc tun, sklidí asi 30.300 tun. Po schůzce s pěstiteli to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Pro všechny pěstitele poškozené mrazem je podle něj ministerstvo zemědělství (MZe) připraveno aktivovat program na řešení rizik a krizí v zemědělství, materiál v úterý předloží vládě. Prioritou přitom podle Výborného budou právě ovocnáři, u kterých se ministr chce navíc zaměřit na ty pěstitele, kde škody přesahují 50 procent. Nejhorší sklizeň ovoce od 90. let byla v roce 2011, kdy činila 101.249 tun. Program na řešení rizik a krizí v zemědělství byl dosud podle Výborného aktivován třikrát, a to v letech 2017, 2019 a 2021. Kolik peněz si z něj pěstitelé rozdělí, ještě není jasné. Ambicí Výborného je, aby to bylo 70 až 100 milionů korun, řekl. MZe zároveň usiluje o podporu z Evropské unie. Žádost o ni aktuálně připravuje, doplnil Výborný.

Agrární komora požaduje po ministerstvu zemědělství peníze také pro další odvětví zasažená mrazem. Výrazně poškození jsou podle komory například pěstitelé zeleniny, brambor, klasických polních plodin či cukrovky a dubnové mrazy zasáhly také lesní školky. Prezident Agrární komory Jan Doležal o maximální možnou mimořádnou finanční podporu požádal ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) v dopise, který má ČTK k dispozici.