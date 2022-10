Kvůli kontrolám na hranicích se nepoběží tradiční mezinárodní maraton

Kvůli kontrolám na česko - slovenské hranici se letos nepoběží mezinárodní maraton přes hranice Zlínského a Trenčínského kraje. Českému rozhlasu to řekl starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek z KDU-ČSL, který je spolupořadatelem sportovní akce. Startovat se mělo 15. října z moravské strany do slovenské Nemšové a zpět. Běžet se mělo po cyklostezce, která vede mimo oficiální hraniční přechod. Pro organizátory by podle starosty bylo komplikované vyřídit veškerá povolení. Za nelegální překročení zelené hranice hrozí pokuta až 50 tisíc korun.