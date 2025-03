Kvůli slintavce nesměly do ČR dva prázdné kamiony

Kvůli riziku kulhavky a slintavky nepustili v noci na sobotu veterináři do Česka dva prázdné kamiony, které jely z Maďarska pro prasata. Vozidla byla silně znečištěná. Policie je proto na hranicích se Slovenskem v Lanžhotě vrátila zpět. Uvedla to na síti X. Celníci spolu s policisty a veterináři od úterní půlnoci kontrolují, zda lidé dodržují zákaz převozu některých zvířat z Maďarska a Slovenska na území Česka, a to kvůli výskytu nemoci v Maďarsku nedaleko slovenské hranice. Cílem zavedených opatření je zabránit zavlečení nákazy do ČR.