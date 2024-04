Langšádlová končí ve funkci ministryně pro vědu a výzkum, zůstane poslankyní

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová z TOP 09 rezignuje. Vládní strana to oznámila v tiskové zprávě. Předsedkyně strany a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová na tiskové konferenci ve Sněmovně pak uvedla, že Langšádlová zůstane po rezignaci poslankyní TOP 09. Strana ji vyšle do sněmovní komise pro hybridní hrozby, dál se bude věnovat boji s dezinformacemi. O budoucnosti Langšádlové ve středu jednalo předsednictvo strany. Langšádlová dávala více úsilí do obsahové části práce než prezentaci navenek, i to je ale práce ministra, uvedla Pekarová Adamová. "Podcenila jsem komunikaci, mne to mrzí, je to realita, ale nemá smysl se k tomu vracet. Toto je moje rozhodnutí," uvedla Langšádlová k demisi. Dál se chce věnovat tématu dezinformací a komunikace státu. O nástupci ministryně chce strana jednat s premiérem Petrem Fialou a prezidentem Petrem Pavlem. Jména odmítla předsedkyně TOP 09 komentovat.

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil práci ministryně Langšádlové. Posunula podle něj dopředu propojení výzkumu s praxí. O jejím nástupci by chtěl mít jasno příští týden. "Helena Langšádlová mě v minulých dnech o celé situaci informovala. Paní ministryni se podařilo řadu věcí výrazně posunout dopředu, například v oblasti propojení výzkumu s praxí, a já ji za to děkuji," uvedl. Spolupráci s Langšádlovou na prioritách, které jsou jim blízké, ocenili také vicepremiéři a předsedové Pirátů Ivan Bartoš a lidovců Marian Jurečka. Její činnost na ministerstvu oceňuje i akademická obec.