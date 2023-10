Lékaři testují drogově závislé na žloutenku typu C, program má pomoct zabránit šíření nemoci

Lékaři začali s plošným testováním lidí závislých na drogách na žloutenku typu C. Do dvou let jich chtějí prověřit tři tisíce. Pilotní program Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky má pomoct zabránit šíření nákazy. Lékaři zaměří se na ty, kteří si píchají drogy. Takoví lidé jsou podle nich v nejrizikovější skupině. Žloutenka typu C nebolí a nemá žádné příznaky. Podle Štourače o ní řada lidí ani neví. Neléčená nákaza přitom může vést k vážným onemocněním jater. Podle odhadu pražského IKEM žije v Česku se žloutenkou typu C přes 50 tisíc lidí.