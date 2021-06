Letošní Bahna se uskuteční bez veřejnosti, bude on-line vysílání a přenos v televizi

Letošní ročník tradičního Dne pozemního vojska Bahna 2021 se kvůli epidemické situaci uskuteční v sobotu 26. června bez veřejnosti. Pořadatelé chystají on-line vysílání, akci bude přenášet také Česká televize. Novinářům to dnes řekli organizátoři. Námětem letošních Bahen bude konec druhé světové války v Evropě.

I když se od tohoto týdne může venkovních akcí účastnit až 2000 lidí, pořadatelé se rozhodli, že přítomnost veřejnosti na akci neumožní. Bahen se v minulých letech účastnilo až 50.000 lidí a podle pořadatelů by bylo těžké rozhodnout, kteří lidé by na akci mohli a kteří ne. Loni byla akce kvůli epidemii covidu-19 zrušena. "Chceme připomenout část, kdy jednotky pěší divize USA vstoupili na Soumarský most u Volar a tam padl poslední americký voják při bojové akci v Evropě," řekl ředitel Muzea na demarkační linii František Koch.