Liberty: Odbory vyzvaly zaměstnance, aby nepodávali výpovědi

Kolik pracovníků v huti Liberty po převzetí zůstane, bude záležet na tom, jaký investor firmu získá. Stát bude hledat cestu, jak by případně mohl vyplácet zaměstnancům mzdy déle než tři měsíce, aby je v podniku udržel. Na tiskové konferenci po jednání s odboráři a šéfem úřadu práce to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Uvedl, že ví o dvou zájemcích o podnik. Nevyloučil, že by se mohli přihlásit ještě další. Šéf odborového svazu KOVO Roman Ďurčo vyzval zaměstnance, aby výpovědi hromadně nepodávali.

Podle Jurečky je cíl lidi udržet, aby po nástupu nový zájemce mohl výrobu spustit a nemusel nové pracovníky hledat. Odbory zaměstnance vyzvaly, aby hromadně výpovědi nepodávali. Stát po začátku insolvenčního řízení poskytne nevyplacené mzdy, a to po tři měsíce. Zaměstnanci o ně mohli začít žádat v pondělí. První den to podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa udělalo 437 lidí.