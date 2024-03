Lidé budou moci v Lánské oboře pozorovat jeleny, daňky či muflony

Zájemci budou moci od pátku pozorovat v Lánské oboře jeleny, daňky, muflony a další zvířata. Otevírá se totiž takzvaná malá demonstrační obora, která je pro pozorování vhodná. Na webu o tom informoval Pražský hrad. Lánská obora přiléhá k zámku, který je letním sídlem českých prezidentů. Prezident Petr Pavel loni na podzim uvedl, že by chtěl oboru více otevřít lidem. Malá obora má rozlohu zhruba 80 hektarů a lánská lesní správa v ní chová především jeleny sika Dybowského. Návštěvníci tam uvidí ale i daňky, muflony či divoká prasata. Podle lesní správy je v oboře vyhlídka na zvěř a také jezírko se sladkovodními rybami. "Do obory se lze vydat buď samostatně, pěšky po naučné stezce s informačními tabulemi, nebo v rámci komentované prohlídky. Ta je určena i pro základní školy, mateřské školy, tábory či zájmové kroužky. V jejím průběhu se nejen seznámí s chovanou zvěří a mysliveckými zvyky, ale formou her se dozvědí mnohé další zajímavosti," uvedl Hrad. Lesní správa Lány zajišťuje pro prezidentskou kancelář myslivecké služby a lov zvěře. Za poplatek nabízí lov i zájemcům zvenčí.