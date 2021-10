Lidé mohou přispět koupí měsíčku lékařského na prevenci a léčbu rakoviny

Tisíce dobrovolníků budou ode dneška do pátku nabízet na ulicích umělé květy měsíčku lékařského se zelenou stužkou. Jejich koupí mohou lidé přispět do jubilejního 25. ročníku Českého dne proti rakovině. Smyslem sbírkové akce je kromě získání peněz na podporu výzkumu rakoviny či zlepšení kvality života onkologických pacientů také informovat veřejnost o vybraných nádorových nemocech. Do sbírky lze přispět i zasláním dárcovské SMS nebo převodem peněz na účet.

Letošní ročník dne proti rakovině je zaměřený na prevenci onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. "K volbě zmíněných druhů nádorů nás vedla skutečnost, že v incidenci nádorů ledvin, prostaty i močového měchýře bohužel Česká republika zaujímá čelné příčky ve světových statistikách," vysvětluje Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha.