Lipavský: Česká politická kultura prochází určitou krizí, situaci na Slovensku se ale neblíží

Slovensko se po atentátu na premiéra Roberta Fica nachází ve složité situaci, u níž není jasné, jakým směrem se vyvine. Pro Česko je důležité, aby sousední stát byl stabilní a fungovala v něm demokracie. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Podle Lipavského je důležité, aby se slovenská společnost dokázala semknout a politická scéna by měla umět situaci mezi sebou vyřešit. Podle poslance a kandidáta do evropských voleb Jaroslava Bžocha z opozičního hnutí ANO slovenští politici emoce místo krocení naopak jitří. Slovenští vládní politici krátce po střelbě na Fica obvinili média a opozici. Šéf české diplomacie a poslanec se shodli na tom, že stav v Česku se i přes politické neshody situaci na Slovensku neblíží. Podle Lipavského je Česko od vyhrocené situace na Slovensku naštěstí hodně daleko. Připustil, že "politická kultura prožívá určitou krizi". „ANO proměnilo Sněmovnu ve žvanírnu. S námi jako vládnoucí stranou se nechce bavit. Ale je to úplně někde jinde než jakékoliv násilí. Myslím, že tu panuje shoda na tom, že chceme politiku řešit diskuzí a argumenty,“ dodal ministr.