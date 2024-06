Lipavský: ČR musí kvůli ruské agresi přehodnotit pohled na ekonomické zájmy

Česko musí kvůli ruské agresi a zhoršenému mezinárodnímu prostředí přehodnotit způsob, jak přemýšlí o svých ekonomických zájmech. Musí zajistit fungování dodavatelských řetězců pro důležité produkty a suroviny, aby nebylo vydíratelné. Na úvod porady českých ekonomických diplomatů to dnes v Černínském paláci řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Porada ekonomických diplomatů se koná každoročně, potrvá týden.

Podle Lipavského Česko po vstupu do Evropské unie v roce 2004 dlouho zažívalo období bezpečnosti a hospodářského růstu, situace se ale změnila s ruskou agresí vůči Ukrajině v roce 2022. O potřebě upravit dodavatelské řetězce mluvil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). "Ukázalo se, že globální dodavatelsko-odběratelské řetězce a koncentrace na maximální efektivitu v okamžiku krizí přestávají fungovat," řekl. Podle něj se do budoucna bude víc prosazovat obchodování se zeměmi, se kterými udržujeme dobré vztahy. Jako příklad takové spolupráce zmínil dohodu z minulého týdne s americkým výrobcem čipů onsemi, který by měl rozšířit výrobu ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Lipavský a Síkela hodně uvedli, že se Česko do budoucna také musí zaměřit na podporu tuzemských firem, které působí v moderních technologických odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou umělá inteligence nebo polovodiče.