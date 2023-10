Lipavský: Dopady války na Ukrajině je třeba vysvětlovat všude ve světě

Válku na Ukrajině a její dopady je třeba vysvětlovat ve všech částech světa, Evropa musí hledat cesty, jak hovořit například s africkými zeměmi. Novinářům to po debatě věnované globálním dopadům války na Ukrajině na Foru 2000 v Praze řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Debaty, kterou Lipavský moderoval, se zúčastnil portugalský ministr zahraničí João Gomes Cravinho, profesorka na Univerzitě Hitocubaši Maiko Ičiharaová, spoluzakladatel společnosti Afrobarometer Emmanuel Gyimah-Boadi a generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro. O válce odehrávající se v Evropě se v panelu diskutovalo z pohledu Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Podle Lipavského jsou tyto pohledy úplně jiné. „Zatímco my cítíme přímé důsledky té války, a řekněme, že rozumíme principům, o které se dneska na Ukrajině bojuje, v těchto regionech je to potřeba daleko více vysvětlovat,“ uvedl.

Forum 2000 zahájil prezident Petr Pavel. V projevu uvedl, že aktuální zkušenosti s dezinformacemi a hybridním válčením ukazují, že demokracie je zranitelná a nelze ji považovat za samozřejmost. Česko se podle něj v posledních letech zaměřilo na rozvojovou a transformační spolupráci v zemích, které si procházejí stejným procesem jako ČR v 90. letech minulého století, stále však roste nutnost bránit demokracii i v demokratických společnostech. Pavel uvedl, že debatu a rozhodování založené na faktech neustále narušují narativy založené na lžích, rychlém šíření dezinformací a podněcování k nenávisti, což je podle něj extrémně nebezpečné.