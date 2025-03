Lipavský: Dosažení bezpečnostního režimu v Černém moři by bylo dobrou zprávou

Dosažení bezpečnostního režimu v Černém moři by byla podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) dobrá zpráva, dokud ale neuvidí, že se několik dní daří dohody dodržovat, zůstává maximálně zdrženlivý. Řekl to dnes před jednáním vlády novinářům. Bílý dům v úterý po jednáních v Rijádu oznámil, že Ukrajina a Rusko uzavřely se Spojenými státy dvě samostatné dohody o příměří v Černém moři. Moskva platnost dohody o bezpečnosti plavby v Černém moři podmínila zrušením sankcí na některé banky a další společnosti zapojené do vývozu ruských zemědělských produktů, které proti nim Západ zavedl v souvislosti s invazí na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy "ruské požadavky na zmírnění sankcí prověří". Kyjev s dohodou týkající se zajištění bezpečné plavby v Černém moři souhlasil. Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov ovšem upozornil, že pohyb ruských vojenských plavidel mimo východní část Černého moře bude Kyjev považovat za porušení dohody a ohrožení ukrajinské bezpečnosti. "Dokud buď něco nebude na papíře podepsáno, nebo skutečně neuvidím, že se několik dní nedaří to dodržovat, tak spíš budu zastánce toho, že to vidíme v rétorické rovině," řekl Lipavský. Společná prohlášení USA, jak s Ruskem, tak s Ukrajinou podle ministra kopírují model obilných dohod, které před dvěma lety dělalo OSN. "Toto je možná logika, kterou si umím představit, že se v Černém moři třeba nějakého omezení nebo nějakého bezpečnostního režimu dobereme," uvedl. "Určitě by to byla dobrá zpráva, to bezpochyby ano, ale já zůstávám velmi obezřetný," dodal.