Lipavský je maximálně skeptický k ruskému přístupu k jednání o příměří

Český ministr zahraničí Jan Lipavský je maximálně skeptický ohledně ruského přístupu k jednání o příměří. Rusko nebylo schopné dodržet ani ty nejzákladnější a nejjednodušší věci, například z hlediska zastavení palby na energetické cíle, řekl Lipavský na závěr dvoudenního jednání ministrů zahraničí NATO v Bruselu českém novinářům. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot dnes ráno v Bruselu prohlásil, že Rusko dluží Spojeným státům rychlou odpověď na jejich návrh na příměří na Ukrajině. Podle britského ministra zahraničí Davida Lammyho by ruský prezident Vladimir Putin mohl přistoupit na klid zbraní hned teď, ale neustále bombarduje Ukrajinu.

Kritika obou ministrů by podle Lipavského neměla překvapovat, více méně odráží také český pohled. "Říkám dobře, uvidíme, kam tedy tato jednání povedou, ale má důvěra v přístup ruské strany je opravdu velmi velmi zdrženlivá," řekl Lipavský. V debatě ministrů nezaznívala konkrétní data, do kdy by mělo Rusko odpovědět. Podle českého ministra je na Spojených státech, které vedou jednání, aby si vytyčily, jak k tomu chtějí přistupovat.