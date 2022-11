Lipavský ocenil přístup Jordánska k uprchlíkům, očekává rozšíření spolupráce

Příští rok by se měly uskutečnit kroky pro rozšíření spolupráce České republiky a Jordánska v energetice, zdravotnictví či obranném průmyslu. Po dnešním jednání s jordánským ministrem zahraničí Ajmánem Safádím to řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Ocenil také přístup země k velkému počtu uprchlíků, kteří do země prchají před válečnými konflikty. Česko podle něj Jordánsko podporuje i prakticky.

Obrat vzájemného obchodu podle Lipavského loni činil zhruba 22 miliard korun. Pro české společnosti je jordánský trh zajímavým a rozvíjejícím se trhem. Kroky k výraznější podpoře a spolupráci by podle něj měly nastat příští rok. Safádí hovořil také o společných příležitostech například v obnovitelných zdrojích energie, ekologii či ve vodním hospodářství.

Lipavský uvedl, že od roku 2015 se v projektu MEDEVAC uskutečnilo 59 lékařských misí do Jordánska, kde čeští lékaři pomohli léčit přes 3000 pacientů včetně velmi komplikovaných operací. Česko také pomohlo vybavit jednotku intenzivní péče či porodnické oddělení univerzitní nemocnice v Irbidu.