"Byla by chyba na krajanech šetřit." Ministr zahraničí Jan Lipavský navštívil Čechy v Chorvatsku

Jan Lipavský v Daruvaru | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

"Je vidět, že škola opravdu žije, že sem chodí stovky žáků, stejně tak stovky žáků do mateřské školky. Je to místo, kde se skutečně pracuje na tom, aby se zde české komunitě žilo dobře, aby uchovávala tradice a jazyk a myslím, že se jí to daří," ocenil školu ministr.



"Já jsem moc rád, že jsem mohl zavítat sem do Daruvaru. Je to velmi příjemné, když se setkávám s krajanskými komunitami po celém světě, a ta chorvatská je opravdu výjimečná," dodal Jan Lipavský.

Nové prostory už nestačí

A zdejší škole, která loni oslavila 100 let, se opravdu daří. Přistavěla nové prostory a už jsou plné, říká ředitelka české základní školy Jana Amose Komenského v Daruvaru Maria Valková.

"Přistavěli jsme jednu část, pak jsme zase měli málo prostoru, protože se nám zapsali další žáci. Před dvěma lety jsme otevřeli další přistavěnou část a místo jedné místnosti, kde jsme plánovali archiv, máme další třídu. Momentálně máme 240 žáků, takže zapisujeme dvě oddělení prvních tříd."

Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Jak dodala, menšinová škola, aby si děti udržela, musí vždy přicházet s něčím novým.

"My jako česká škola jsme začali se školní družinou. V Chorvatsku nejsou školní družiny tak obvyklé. Každým rokem se snažíme nabídnout něco nového, jiného a pro děti lákavého."

Jak dodal Jiří Krátký, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, Česko krajany podporuje a letos opět přibyla jedna novinka.

"Ocenili jsme letošní účast dětí z Daruvaru na prvním pilotním projektu tábora pro děti krajanů."

Na krajanech šetřit nebudeme

Český parlament schválil úsporný balíček. Nedotkne se také krajanů?

"Určitě nebudeme omezovat podporu krajanských aktivit. Já bych byl rád, abychom v příštích letech dokázali najít další finanční prostředky, protože to je do určité míry jakýsi národní poklad, který máme všude po světě, a byla by velká chyba, kdybychom šetřili na tom, co je naší národní identitou," zdůraznil ministr Lipavský.

Většina příslušníků české menšiny v Chorvatsku žije východně od Záhřebu, kde leží také Daruvar, město s asi 13.000 obyvateli. Češi z nich tvoří necelých 20 procent. V nedaleké obci Končenice tvoří Češi dokonce většinu obyvatel. Dohromady v Chorvatsku žije asi 8000 Čechů, podotkl před cestou ministr Lipavský.