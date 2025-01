Lipavský v SZ: ČR bude apelovat na USA, aby neplatilo omezení vývozu čipů pro AI

Česko bude apelovat na Spojené státy, aby bylo zemí, pro kterou neexistují žádná omezení vývozu čipů pro umělou inteligenci. Webu Seznam Zprávy to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu uvedl, že iniciativa aktuální americké administrativy k omezení vývozu nepřináší nic definitivního.

USA chtějí podle BBC omezeními zajistit, aby vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Ruska a Číny. Regulace se podle agentury Bloomberg bude týkat i ČR, zatímco například západní část Evropské unie bude mít podmínky volnější, což v prohlášení kritizovala Evropská komise.

"Jsme tam společně s Izraelem, Portugalskem, Švýcarskem, Polskem a mnoha dalšími zeměmi. Považuji to za chybu. Budeme apelovat na americkou stranu, aby nás v rámci konzultačního procesu zařadila do kategorie zemí, kde neexistují žádná omezení," uvedl Lipavský. Mezi důvody, proč by omezení zavedena být neměla, například uvedl, že Česko kupuje americké nejmodernější stíhačky F-35. "Naše země má velmi kvalitní kontrolní režimy toho, jakým způsobem se u nás s kontrolovanými položkami nakládá," podotkl. Česko a USA jsou strategičtí partneři, proto nechápe, kde takové rozhodnutí vzniklo.