Lipavský: Vláda odvolala českého velvyslance v Rusku

Vláda odvolala českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku, řekl v diskusním pořadu televize Nova ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). Ministerstvo zahraničních věcí na dotaz ČTK doplnilo, že Pivoňka skončí ke konci května. Lipavský již dříve Pivoňkovi za jeho působení v Moskvě osobně poděkoval, doplnila diplomacie. "Na novém velvyslanci intenzivně pracujeme. Současný pan velvyslanec byl už odvolán. Věřím, že nový velvyslanec ČR se jednoho dne objeví," řekl Lipavský na Nově. Časový horizont nástupu Pivoňkova nástupce a jeho jméno komentovat nechtěl, což je do dokončení příslušného procesu obvyklé. Podle dřívějších spekulací médií by mohl do Moskvy nastoupit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.