Lipavský vyjádřil podporu Ukrajině v telefonátu s tamním šéfem diplomacie

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.) v pátek vyjádřil podporu Ukrajině v telefonátu s ukrajinským šéfem diplomacie Andrijem Sybihou. Mír nesmí znamenat, že vyhovíme vydírání, uvedl Lipavský na síti X. Na vyhrocené páteční jednání amerického a ukrajinského prezidenta Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského reagovali vyjádřením podpory Ukrajině i další čeští politici včetně prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy (ODS).

Páteční setkání Trumpa a Zelenského v Bílém domě skončilo předčasně roztržkou. Trump zkritizoval Zelenského, že mu není dostatečně vděčný a není "připravený na mír". Zelenskyj v rozhovoru s Fox News prohlásil, že Ukrajina chce "spravedlivý a trvalý mír". Uvedl rovněž, že je připraven s Ruskem jednat, pokud Spojené státy poskytnou Ukrajině bezpečnostní záruky.

Posledních 75 let ukazuje, že pro USA je lepší být součástí bezpečnostní architektury, která zadržuje ruský imperialismus, než se jí neúčastnit, doplnil v rozhovoru pro CNN. Český ministr zahraničních věcí odkázal také na to, že Evropa bude o způsobech zadržování ruského imperialismu jednat v neděli na summitu evropských lídrů pořádaném britským premiérem Keirem Starmerem. Česko na něm zastoupí Fiala. Příští čtvrtek se pak koná mimořádný summit EU.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) k pátečnímu jednání uvedla, že Zelenskyj nepřijel do Bílého domu na kobereček, aby se nechal "peskovat jako klučík a odjel zahnaný do kouta". "Tři roky trvající válka přinesla jeho národu nenapravitelné škody a utrpení. A to nelze šmahem odhodit. Donald Trump bohužel nechápe, že ne vše je zobchodovatelné. Pokud uzavře hanebný pakt s Putinem, Spojeným státům to nepřinese nic dobrého," míní.