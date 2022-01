Lipavský vyzval velvyslance v Pekingu ke zdrženlivosti ve výrocích

MInistr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) telefonicky požádal velvyslance ČR v Pekingu Vladimíra Tomšíka, aby se zdržel dalších takových výroků, jaký pronesl na podporu nadcházejících zimních olympijských her v Pekingu. Lipavský to dnes řekl v České televiz. Tomšík podle projektu Sinopsis ještě loni v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily řekl, že na žádost prezidenta Miloše Zemana vyjadřuje podporu blížícím se zimním olympijským hrám v Pekingu. Řada západních zemí se kvůli stavu lidských práv v Číně naopak rozhodla pro diplomatický bojkot her.

Podle Lipavského vyjádření velvyslance Tomšíka nezapadá do připravované revize vztahů s Čínou. Lipavský se také vyjádřil ke svým dřívějším výhradám ohledně vyslání některých lidí na velvyslanecké posty v zahraničí, například v případě bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). Toho bývalá vláda vyslala do Finska. Dnes řekl, že jeho tehdejší kritické vyjádření pro Deník N bylo kritikou opozičního poslance, ale role ministra zahraničních věcí musí být v kontextu vládního politika a vztahu k Hradu. Změny u schválených velvyslanců tak nechystá.