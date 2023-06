Lipavský: Česko se těší v Angole skvělé reputaci, celá řada místních elit hovoří plynně česky

Evropa v Africe zaspala, ale po ruské invazi na Ukrajinu se to mění, řekl ministr zahraničí Jan Lipavský před odletem na misi do Angoly a Zambie. V afrických zemích šéf české diplomacie vidí velké příležitosti pro české firmy. Česko a Angola mohou podle něj lépe komunikovat i díky tomu, že na vysokých pozicích ve státní správě i podnikatelské sféře pracují absolventi českých vysokých škol.

Program v Angole odstartoval ministr Jan Lipavský setkáním se svým protějškem Téte Antoniem. Hovořili spolu o podpoře hospodářské spolupráce, ale také o geopolitických tématech včetně ruské agrese na Ukrajině. Důležité podle šéfa české diplomacie je, že rozvoj obchodní spolupráce mzi běma státy má na co navazovat. Připomněl intenzivní vztahy, které byly v minulosti mezi Československem a Angolou.

„Celá řada angolských elit hovoří plynně česky, protože studovala ve městech jako je Praha, Brno nebo Olomouc. Angola má silnou ekonomiku, kterou chce diverzifikovat, chtějí se odklonit od závislosti na vývozu ropy, stejně tak, jako hledají cesty, jakým způsobem navázat další partnerství, aby se nedostali do závislosti na Číně. To je prostě vědomá politika, se kterou my můžeme dobře pracovat. A teď je na nás, abychom utáhli ujednání, ať už jde třeba o memorandum o porozumění mezi ministerstvy zahraničí nebo o memorandum, které by vedlo k vytvoření smíšené obchodní komory,“ naznačil Lipavský.

V Angole český ministr zahájil podnikatelský seminář na ministerstvu ekonomiky a plánování, kde zástupci podnikatelské delegace prezentovali své nabídky ze zdravotnické techniky, zemědělství, strojírenství a dalších oborů. Na seminář pak navázalo pracovní jednání s angolským ministrem plánování a ekonomiky Mario Joaem, který je jedním z absolventů české vysoké školy. Ten vidí rozvoj ekonomických vztahů mezi Angolou a Českem jako obrovskou příležitost.

„Protože naše země byly hodně propojené už v minulosti. Česká republika nebo tehdy Československo bylo vždycky zdrojem vzdělání pro Angolu. Když se naše země stala nezávislá, potřebovala mít silnou veřejnou službu a Československo nabízelo studentům hodně stipendií. Můj otec byl vůbec první ve skupině Angolanů, kteří ta stipendia využili,“ připomněl angolský ministr plynnou češtinou.

Malý začátek, který může znamenat něco velkého

Právě diasporu je podle něj velice důležité využít při rozvoji spolupráce. „Ti, kteří studovali v Česku, znají velice dobře české prostředí, znají velice dobře angolské prostředí. Čeští podnikatelé mohou využívat angolskou diasporu jako most,“ uvedl. Rozvoj spolupráce mezi Českem a Angolou vidí zejména v oblasti potravinářství a energetiky.

„Česká republika je hodně silná jak v průmyslovém, tak i v zemědělském sektoru, v potravinářství. A to je přesně to, co potřebujeme. Angola se chce stát největším producentem potravin v Africe a k tomu rozhodně potřebujeme partnery, kteří nám v tom pomůžou. Tady rozhodně máme spoustu prostoru pro spolupráci. A také v energetickém sektoru, kde potřebujeme malé produkce energie z vodních zdrojů. Je tady velký prostor pro prohloubení vztahů. Já si myslím, že to takový malý začátek, který může znamenat něco velkého,“ naznačil angolský ministr.

Ministr Lipavský se sešel také s angolským ministrem obrany Joaem Enestem dos Santosem. Jednal s ním i o modernizaci angolského obranného vybavení.

„Aktuálně se rozbíhá zakázka na opravu čtyř letounů L-39. Ale máme velmi zdatný a schopný zbrojní průmysl, který dokáže pracovat se zbraněmi sovětské výroby různého typu. Angola jimi disponuje jich, armáda tím i disponuje a jeví ohromný zájem o znalosti a schopnosti našeho zbrojního průmyslu, takže je namístě se bavit o tom, aby se příslušné subjekty podnikatelé propojili. Bavili jsme se například o vrtulnících. Je to všechno velmi předběžné, ale rozbíhající se projekt opravy čtyř letounů je ukázkou toho, že to jde,“

Kromě obchodní spolupráce jednal český ministr v Angole také o geopolitických tématech včetně ruské agrese na Ukrajině. V této souvislosti angolským představitelům poděkoval za hlasování ve Valném shromáždění, kde jednoznačně odsoudila ruský pokus o anexi ukrajinských území.

„Jasně jsem deklaroval, že vnímáme ten principiální postoj Angoly v otázce ochrany charty OSN. Také jsem jasně deklaroval pohled Česka na ruskou agresi, že je to pro nás existenční hrozba, že neseme velmi těžce následky. Měl jsem také možnost bavit se s ministrem zahraničí o chystané iniciativě, kdy řada afrických lídrů cestuje do Kyjeva a potom do Ruska. Jeho odpověď na otázku, jak to vidí, byla v tom smyslu, že Afrika bude přinášet poselství míru,“ upřesnil Lipavský.

Šéf české diplomacie se v Angole setkal i s dalšími absolventy českých vysokých škol, z nichž mnozí pracují na vysokých pozicích ve státní správě i podnikatelské sféře. Česko se podle něj těší v Angole skvělé reputaci. „Absolventům našich vysokých škol se zde daří a jsou inspirací pro další generace,“ uvedl ministr. Program pracovní cesty šéfa české diplomacie pokračuje v Zambii.