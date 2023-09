Lipavský: Západ musí dál podporovat Ukrajinu, i když zatím nenastal průlom

Spojenci nesmí polevit v podpoře Ukrajiny bez ohledu na to, že protiofenziva Kyjeva proti ruskému agresorovi nepřinesla rychlý průlom. V rozhovoru s americkou agenturou Bloomberg to řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Západ podle něj zároveň nesmí přistoupit na mírové řešení bez splnění podmínek Ukrajiny, kterou by takovým krokem zradil. "Pokud bude Ukrajina nucena k řešení, které neakceptuje, Západ ji ztratí. A budeme mít za naší hranicí čtyřicetimilionový národ, který se bude cítit zrazen," prohlásil šéf české diplomacie. Ukrajinská podpora mezi zeměmi EU a NATO je podle něj stále historicky vysoká. Spojenci však nesmí podle Lipavského polevit ani v situaci, kdy protiofenziva nedosahuje zásadní průlomy. Cílem totiž není jen skoncovat s aktuální válkou, ale zejména se schopností Ruska expandovat na západ za použití síly, dodal Lipavský.