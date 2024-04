Lipavský: Zlepšování podmínek v cizině je ze strany Česka investicí do bezpečnosti

Zlepšování podmínek v zahraničí je ze strany Česka nejen projevem dobré vůle, ale také investicí do vlastní bezpečnosti a prosperity. Na zahájení Národního rozvojového dne to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Také podle prezidenta Petra Pavla, který se akce zúčastnil, by Česko mělo převzít svůj díl odpovědnosti jak z dobré vůle, tak v zájmu zachování vlastní bezpečnosti před krizemi, které mají potenciál překonávat hranice a ovlivnit bezpečnost a prosperitu ČR. Globální krize jako pandemie, klimatická změna nebo válka na Ukrajině jsou podle Pavla událostmi, které proměňují mezinárodní prostředí a v propojeném světě mají vliv na životy všech. Investice do rozvojové a transformační pomoci podle něj mají potenciál předcházet krizím nebo je aspoň mírnit. Rozvojové a humanitární aktivity jsou podle něj celospolečenským tématem. "Češi ve sbírkách prokazují, že jim pomoc druhým není lhostejná," řekl prezident ve svém úvodním projevu k Národnímu rozvojovému dni. Připomněl pomoc Ukrajině, zejména pak ukrajinským uprchlíkům na českém území, kde byla podle něj vlna solidarity mimořádná. Ministr Lipavský připomněl, že Česko má dlouholetou tradici solidárního zahraničního působení a hraje aktivní roli ve vytváření stability v různých regionech světa. Jako příklad zmínil dlouholeté partnerství s Bosnou a Hercegovinou, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. "Naší přidanou hodnotou jsou transformační zkušenosti, dlouholetá lidskoprávní tradice a také schopnost navazování partnerství napříč různými sektory," poznamenal ministr. ČR podle Lipavského dokáže stále více ovlivňovat evropskou rozvojovou politiku, patří podle něj k hlavním podporovatelům prevence a snižování rizika katastrof v evropské i globální humanitární politice, pomohla také v Evropské unii prosadit lidskoprávní sankční mechanismus.