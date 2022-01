Loprais i Prokop mají na Rallye Dakar problémy, Michek si mírně polepšil

V 10. etapě Rallye Dakar skončily šance Martina Prokopa a Aleše Lopraise na úspěch v letošním ročníku slavné soutěže. Lopraise, který byl před dnešním dnem čtvrtý v kategorii kamionů, zastavily technické problémy krátce po startu měřeného úseku. Dosud celkově osmý Prokop měl blíže nespecifikované potíže za polovinou rychlostní zkoušky a etapu nedokončí. Mezi motocyklisty zajel Martin Michek jedenáctý čas a posunul se na 18. místo průběžného pořadí. Zdeněk Tůma na čtyřkolce je již celkově čtvrtý.

Loprais se po devíti odjetých etapách držel za trojicí továrních kamazů. Dnes se mu stal osudným skok na duně. "Jeli jsme, co to šlo, ale trošku nás opustilo štěstí. Na relativně malé, střední duně, kterou jsme trochu skočili, ale ne výrazně, nám nevydrželo servo (řízení). Je to pro nás zásadní díl, který s sebou nemáme. Bohužel nemůžeme v poušti zatáčet," uvedl Loprais na facebooku s tím, že se snaží najít řešení, jak se dostat do cíle. Prokop před startem uvedl, že musel dnes nastoupit s antibiotiky, neboť má zánět průdušek.

Martin Macík obsadil v 10. etapě Rallye Dakar mezi kamiony 6. místo a v průběžném pořadí se posunul na 8. příčku. Vedení si upevnil Rus Sotnikov.