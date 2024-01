Macháč a Krejčíková jsou ve 3. kole Australian Open, Brenda Fruhvirtová neuspěla

Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková postoupili na Australian Open do 3. kola. Třiadvacetiletý Macháč porazil na betonových kurtech v Melbourne turnajovou sedmnáctku Američana Francese Tiafoea 6:4, 6:4, 7:6 a vylepšil si grandslamové maximum. Hráče z první světové dvacítky porazil poprvé. "Dodalo mi to sebedůvěru. Byl bych blázen, kdybych řekl, že ne. Věděl jsem ale, že umím hrát dobrý tenis. Mám za sebou řadu zápasů s dobrými soupeři, kdy přišly i těžké porážky. Jsem rád, že jsem se dostal do 3. kola. Další zápas si užiju a udělám vše, abych vyhrál," uvedl český tenista. Nasazená devítka Krejčíková zvítězila nad Němkou Tamarou Korpatschovou dvakrát 6:2. "S dnešním výkonem jsem moc spokojená, dařilo se mi od začátku do konce. Cítila jsem se lépe než v prvním kole. Dobře jsem podávala, dobře jsem ji tlačila. Jsem ráda, že jsem zahrála kvalitní zápas," řekla Krejčíková webu Tenisovýsvět.cz. Neuspěla jen šestnáctiletá tenistka Brenda Fruhvirtová, jež podlehla po bojovném výkonu úřadující šampionce a světové dvojce Aryně Sabalenkové z Běloruska 3:6 a 2:6. Šestnáctiletá Fruhvirtová byla nejmladší hráčkou od Nicole Vaidišové v roce 2005, která čelila na Australian Open buď světové jedničce, nebo dvojce.