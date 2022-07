Maloobchod skončil v květnu hůře, než analytici čekali, propad bude pokračovat

Tržby v českém maloobchodě zaznamenaly v květnu výrazně větší propad, než analytici předpokládali. Květnové výsledky tak zřejmě podle nich značí změnu spotřebitelského chování, kdy se začala projevovat vysoká inflace a lidé začali šetřit. Maloobchodníky čekají poklesy i v následujících měsících, týkat se budou většiny zboží. Méně by se mohly projevit u potravin, s propadem poptávky by naopak měla počítat kultura. Vyplývá to z vyjádření ekonomů, které ČTK oslovila.

Maloobchodní tržby po dubnovém růstu o 5,7 procenta v květnu klesly meziročně o 6,9 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad. Analytici odhadovali, že pokles bude činit zhruba 2,5 procenta. "Meziroční srovnání je však v tomto případě poněkud zavádějící v důsledku konce loňského jarního lockdownu. Tehdy tržby z měsíce na měsíc výrazně vzrostly a vytvořily tak vysokou srovnávací základnu," řekl ekonom banky Creditas Petr Dufek. Lépe o vývoji v maloobchodě tak podle ekonomů vypovídá meziměsíční srovnání, kdy byly tržby v květnu nižší o 2,3 procenta.

Pokles tržeb se týkal všech typů prodejen s výjimkou lékáren a drogerií. "Lidé začínají propadat špatné náladě, což se projevuje poklesem tržeb obchodníků. Kvůli prudkému zdražování roste zájem o akční nabídky a nejlevnější varianty produktů. Navíc se zvyšuje počet lidí, kteří si před výplatou nemohou koupit vůbec nic," doplnil hlavní ekonom BH SEcurities Štěpán Křeček. Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil upozornil, že kupní síla Čechů zůstává pod tlakem. Růst mezd nestačí pokrýt vysokou inflaci.