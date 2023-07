Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon, Džábirovou zdolala ve dvou setech

Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova porazila v dnešním finále turnajovou šestku Uns Džábirovou z Tuniska dvakrát 6:4 a slaví první grandslamový titul v kariéře. Na travnatých dvorcích v All England Clubu navázala na triumfy Petry Kvitové (2011, 2014) a Jany Novotné (1998). Vondroušová se stala první tenistkou v historii, která londýnský turnaj ovládla jako nenasazená hráčka.

Za vítězství inkasuje prémii 2,35 milionu liber (65 milionů korun), Džábirová obdrží polovinu. Česká tenistka se také posune ze 42. místa světového žebříčku do první desítky. Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha dokonala v Londýně překvapivé tažení na travnatém povrchu, který dosud neměla v oblibě. Dosud nejlépe skončila ve Wimbledonu předloni ve 2. kole. Džábirová neuspěla ve wimbledonském finále ani na druhý pokus, vloni prohrála s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.

Obě hráčky vstoupily do utkání na centrkurtu před zraky princezny Kate a řady tenisových legend včetně devítinásobné vítězky Martiny Navrátilové opatrně. Lepší úvod měla Džábirová, která získala dvakrát výhodu brejku a vedla 2:0 a 4:2. Vondroušová ale dokázala vždy zareagovat a od sedmé hry se jí podařil obrat.

Navrátilová o Vondroušové: Zázrak, chci vědět, co je za jejím zlepšením na trávě

Tenisová legenda Martina Navrátilová vyzdvihla nečekané zlepšení Markéty Vondroušové na travnatém povrchu. Postup české hráčky do finále Wimbledonu označila devítinásobná vítězka turnaje ve dvouhře za zázrak. Rodačku ze Sokolova chválila po duelu s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou za pohyb, údery i mentální nastavení. Ráda by si s ní popovídala, co za jejím vzestupem na trávě stojí.

Stejně jako u Navrátilové je i u Vondroušové výhodou její hra levou rukou. "Tohle pomáhá. Leváci využívají svůj servis vůči pravákům víc než praváci proti nim," řekla vítězka 59 grandslamových titulů. "Její hra je pro soupeřky nepříjemná. Její řezaný bekhend odskakuje velice nízko. Forhend zase skáče hodně vysoko. Ze servisu nedává velké rány, ale je nepříjemný. Výborně se pohybuje. Má šanci proti komukoliv," uvedla.