Median: Průzkumům před volbami dominuje ANO, STAN předstihl ODS

Volby do Sněmovny by v prosinci vyhrálo hnutí ANO, s 33,5 procenty hlasů. Následovalo by podle agentury Median hnutí STAN s 13 procenty, které v průzkumech přeskočilo ODS, která by získala 11,5 procenta hlasů. Celkem by se podle volebního modelu, který zveřejnil Median, do Sněmovny dostalo šest stran a hnutí, své zástupce by kromě výše jmenovaných získali také Piráti, Komunisté a Motoristé. Naopak SPD zůstává pod pětiprocentní hranicí. Bez poslanců by také skončily vládní strany TOP 09 a KDU-ČSL, pokud by kandidovaly samostatně. Podle podepsaného memoranda se ale opět chystají kandidovat jako koalice Spolu.

Preference ANO a ODS se oproti listopadovému modelu nezměnily. STAN si polepšil o tři procentní body. Preference Motoristů vzrostly o půl procentního bodu, o stejný podíl se naopak snížily preference Pirátů. Ti by dostali šest procent hlasů. Komunisti si meziměsíčně pohoršili o 1,5procentního bodu a obdrželi by pět procent hlasů. O dva procentní body klesly preference hnutí SPD, v prosinci by ho volilo 4,5 procenta voličů. KSČM tento týden podepsala memorandum o spolupráci s Českou stranou národně sociální (ČSNS) a stranou Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN), společně budou kandidovat pod hlavičkou hnutí Stačilo! Ochota zúčastnit se voleb mírně poklesla