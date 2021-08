Median: Volby by vyhrálo ANO, druhá koalice Spolu předstihla Piráty se STAN

Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 26 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Se ziskem 21 a půl procenta by druhá skončila koalice Spolu. Na třetí pozici s podporou 20ti procent by oproti červnu klesla koalice Pirátů se Starosty. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo taky SPD, hnutí Přísaha Roberta Šlachty a komunisté. Vládní ČSSD by získala 4 a půl procenta a propadla by se tak pod hranici vstupu do sněmovny. Autoři průzkumu ale upozorňují, že vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně do Sněmovny dostala.

Sněmovních voleb by se v červenci zúčastnilo podle svého vyjádření 63 procent respondentů, určitě by k volbám nešlo 28 procent dotázaných.