Meteorologové umí v Česku předpovědět bouřky, tornádo ne

Meteorologové v Česku umí předpovědět nebezpečné bouřky i takzvané supercely, což jsou bouře rotující kolem své osy. Předem varovat před tornádem ale možné není, nelze ani určit, jak dlouho se bude po zemském povrchu pohybovat a kudy. Český hydrometeorologický ústav to uvedl v tiskové zprávě. Velmi silné tornádo, které se minulý čtvrtek prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem, zpustošilo několik vesnic. Připravilo o život šest lidí, desítky dalších se zranily, škody šplhají do miliard korun. Meteorologové upozornili, že supercely nemusejí být provázeny extrémními jevy, tedy ani tornády. Na území České republiky se ročně vyskytnou maximálně jednotky tornád, v naprosté většině slabých, některý rok se neobjeví tornádo žádné. Každý rok se ale vyskytnou desítky supercel. Meteorologové vydávají výstrahu na nebezpečné průvodní jevy supercel, to znamená silné nárazy větru, přívalové srážky nebo kroupy. Nedokážou ale předpovědět, ve kterých okresech a obcích a kdy přesně se tyto jevy vyskytnou. "Dokážeme v reálném čase odhadnout, které z již probíhajících bouří se vyvíjejí v supercely," uvedli meteorologové. Současný stav výzkumu podle nich neumožňuje předpovědět, na které ze supercel se vyskytne tornádo, a to nejen v Česku, ale kdekoliv ve světě. Na meteorologických radarech, které jsou používány v Evropě, nelze většinou rozpoznat ani vznikající tornádo. "O možném výskytu tornáda se dozvíme až v momentě, kdy se tromba začne spouštět z bouře k zemi," poznamenal ČHMÚ.