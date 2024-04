Meteorologové varují před požáry, výstraha se rozšíří na větší část ČR

Sucho a vysoké teploty, které by měly Česko od pondělí zasáhnout opět zvyšují riziko vzniku požárů. Na jihozápadě Moravy proto od pondělí platí výstraha před vznikem požárů. Kvůli zvyšujícímu se větru se ale rozšíří i do dalších částí země. Varování by mělo platit až do konce týdne, kdy se dají očekávat přeháňky a ochlazení.

Lidé by při zvýšeném riziku vzniku požárů neměli rozdělávat oheň, především v lesích a přírodě. Pozor by si měli dát také na zahozené cigarety nebo přenosné vařiče. Meteorologové upozorňují i na úsporné hospodaření s vodou, jejíž nedostatek se může během léta negativně projevit.