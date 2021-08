Metnar: S afghánskými tlumočníky, kterých se týká pomoc, jsme v kontaktu

Česko je podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) v kontaktu se všemi afghánskými tlumočníky, kterých se týká záchranný program. Pokud někdo z afghánských spolupracovníků české armády kontaktován nebyl, zřejmě mu dávno skončil kontrakt s armádou a program se na něj nevztahuje, nebo neprošel bezpečnostní prověrkou. Metnar to dnes napsal na twitter v reakci na informace, že někteří z afghánských tlumočníků nebyli s nabídkou pomoci osloveni.

"Chci jasně říct - se všemi, kterých se program naší pomoci týká, jsme v kontaktu. Kdo tvrdí, ze nebyl kontaktován, tak zřejmě proto, že mu kontrakt dávno skončil a program se na něj nevztahuje, nebo neprošel bezpečnostním screeningem," napsal Metnar. Novinář serveru SeznamZprávy Vojtěch Blažek dnes uvedl, že mu jeden z bývalých tlumočníků zaslal zprávu, ve které žádá o pomoc, protože nebyl stále českým státem kontaktován. Kvůli vstupu tálibánských bojovníků do Kábulu se obává o svůj život i o svou rodinu.

Bývalý příslušník speciální jednotky Vojenské policie (SOG) Lumír Němec, který v Afghánistánu působil, dnes ČTK potvrdil, že někteří z tlumočníků, se kterými je v kontaktu on nebo iniciativa Zachraňte tlumočníky, nabídku pomoci nedostali. "Mám informace, že vláda provádí nějaké kroky, ale nejsou oslovováni zdaleka všichni tlumočníci. On sám je v kontaktu se dvěma bývalými spolupracovníky armády, kteří byli zařazeni do přesídlovacího programu, který byl ale asi před čtyřmi lety zrušen. Němec již dříve řekl, že tehdy absolvovali bezpečnostní prověrku. "Ti lidé jsou teď v Kábulu před letištěm a absolutně nevědí, co s nimi bude," uvedl.