Michael Caine uvedl ve Varech ve světové premiéře film Bestsellery

Britský herec Michael Caine představil v sobotu divákům filmového festivalu v Karlových Varech ve světové premiéře Americkou komedii Bestsellery. Ve filmu režisérky Liny Roesslerové ztvárnil mrzutého stárnoucího spisovatele, který se vydává na poslední turné, aby zachránil krachující nakladatelství. Publikum Velkého sálu hotelu Thermal Cainovi stejně jako při pátečním ceremoniálu, kde převzal Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, aplaudovalo vstoje. "Čekali jsme skoro dva roky na uvedení tohoto filmu a jsme teď velmi rádi, že tu můžeme být. Je to mimořádné vidět vaše tváře, je to ohromný zážitek a mockrát děkujeme, že jste nás pozvali do tohoto krásného města, jste první diváci," řekl producent filmu Jonathan Vanger.