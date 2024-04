Migrační pakt bude Česko stát půl miliardy ročně, tvrdí Rakušan. Opozice pakt kritizuje

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně. Vicepremiér to uvedl v České televizi. Odmítl "strašení" sumou 15 miliard korun. Předseda sněmovního ústavněprávního výboru Radek Vondráček (ANO) trval na tom, že povinná finanční pomoc v případě, že Česko nepřijme běžence, je fakticky kvótou. Částku vypočítanou Rakušanem ale nezpochybnil. Migrační pakt, který schválili europoslanci, zavádí mimo jiné to, že členské státy budou muset od roku 2026 přijmout svůj díl uprchlíků, nebo se z této povinnosti vyplatit. Místopředseda ANO Vondráček ministrovi vyčetl, že si při informování o paktu vymýšlí ohledně údajné výjimky pro Česko. Rakušan trvá na tom, že výjimka z pravidel pro státy, které jsou pod velkým migračním tlakem, se Česka samozřejmě bude týkat vzhledem k přítomným statisícům uprchlíků z Ukrajiny. Státy si podle paktu mohou každý rok znovu zažádat o vyjmutí z nastaveného principu solidarity.

SPD odmítá přijetí evropského migračního paktu

Opoziční strana SPD nebude respektovat evropský migrační pakt. Řekl to její předseda Tomio Okamura v pořadu Za pět minut dvanáct. Podle Okamury je pakt příliš mírný a jedním ze způsobů, jak zabránit jeho přijetí je výměna vlády. V pořadu s ním debatoval Marek Benda z ODS, který se také staví za jeho revizi.