Migrační pakt EU podle ANO ohrozí vnitřní bezpečnost unie i ČR

Pakt o migraci a azylu Evropské unie znamená ohrožení vnitřní bezpečnosti České republiky i unie, řekl dnes novinářům místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jaroslav Bžoch (ANO). Vláda to podle něj potvrdila středečním oznámením, že se Česko při hlasování zdrží. Podle opozičního hnutí ANO by měl migrační pakt obsahovat především přísnější vízovou a návratovou politiku.

Rozhodnutí, že Česko se při hlasování zdrží, oznámil ve středu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Nová podoba návrhu je podle něj pro ČR horší než ta, na níž se Česko podílelo v době svého předsednictví. Zdůraznil, že pokud by byl pakt přijat, neznamená to, že by Česko mělo povinnost přijímat migranty. ANO od počátku kritizuje nastavení povinné solidarity, řekl Bžoch. "Jsou to kvóty nabarvené na bleděmodro, což je základní kámen úrazu," míní. Přerozdělování podle něj fungovat nebude, na místě je spíš přísnější vízová a návratová politika.

Série nových migračních a azylových pravidel počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také povinnou solidaritu všech států, které přetíženým zemím pomohou buď přijetím části migrantů, finančně nebo materiálně.