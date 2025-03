Migrační zákon chce koalice prosadit do konce volebního období, má zpřísnit azylovou politiku

Vládní poslanci chtějí návrh migračního zákona prosadit do konce volebního období. Řekli to zástupci všech koaličních stran po středečním jednání, ke kterému přizvali i zástupce opozice. Hnutí ANO se ho nezúčastnilo. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová už dříve řekla, že vláda měla s návrhem přijít dřív. Vládní koalice Pirátům a hnutí SPD představila hlavní změny, které mají zpřísnit migrační pravidla. Mezi hlavní body návrhu patří podle ministerstva vnitra rychlejší vyhošťování nelegálně pobývajících cizinců, zpřísnění kontrol pobytu žadatelů o azyl, přísnější bezpečnostní prověřování nebo snížení hrazených benefitů u problémově se chovajících žadatelů o mezinárodní ochranu. Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek řekl, že cílem je odradit potenciální migranty od vstupu do Česka.