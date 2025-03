Mimořádné dávky či podpora příbuzných pěstounů by měly po reformě vzrůst

Mimořádné dávky pro oběti povodní, požárů či havárií a pro lidi v nouzi by se mohly od října zvýšit o tisíce korun. Nejméně o tisícikorunu víc by mohli začít dostávat pěstouni, kteří se starají o děti příbuzných. Víc domácností by mohlo dosáhnout na peníze od státu na děti či na porodné. Zvednout by se mohla i nezabavitelná částka dlužníků. Vyplývá to z doprovodného zákona k reformě dávek, který schválila Sněmovna. Zvedla v něm životní minimum, podle něhož se nárok na podporu od státu či její výše stanovují. Normu teď dostane ke schválení ještě Senát a po něm k podpisu prezident.

Podle návrhu by se mělo životní minimum samotného dospělého od října zvýšit z 4860 na 5500 korun. Opatření má po dávkové reformě omezit snížení podpory samoživitelů a samoživitelek s dětmi či samotných lidí s malým příjmem. Promítne se ale i do dalších příspěvků.

Pomoc obětem povodní, požárů, havárií či jiných nepříznivých událostí, která činí až patnáctinásobek životního minima, by se od října tak mohla zvednout z nejvýš 72.900 až na 82.500 korun. Za 12 měsíců mohou oběti katastrof vyčerpat až čtyřicetinásobek minima. Nově by to bylo místo 194.400 korun až 220.000 korun.