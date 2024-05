Vlaky v Česku by mohly v určitých místech začít jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu. Oznámil to František Jemelka z ministerstva dopravy. To v tuhle chvíli testuje způsobilost čtyř úseků železničních tratí. První vlaky by na nich měly zrychlit už v příštím roce. V součastnosti se na určitých tratích jezdí maximálně rychlostí 160 kilometrů za hodinu.