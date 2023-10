Ministerstvo: Firmám chybí lidé na 249 tisíc míst, hlavně manuálně pracující, ale i vysokoškoláci

Firmám v Česku chybí lidé na 249.000 míst. Pracovníci chybějí jedné z pěti oslovených společností, jako hlavní bariéru růstu to uvádí jedna ze sedmi, vyplynulo z analýzy ministerstva práce a sociálních věcí. Extrémně vysoká poptávka podle ní brzdí rozvoj ekonomiky. Kdyby tato místa byla obsazena, jen na odvodech v průměrné výši u jednotlivých profesích by přinášela navíc 45 miliard korun do státního rozpočtu, uvedl při představení výsledků analýzy volných pracovních míst a zaměstnávání cizinců ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). Výrazná poptávka je po manuálních profesích, prioritně lidé chybí v podpůrné administrativě, těžbě, veřejné správě. Firmám i institucím podle Jurečky chybějí nejen zaměstnanci pro manuální práci, ale také vysokoškoláci. Vedle tradičních odvětvích poptávajících zaměstnance jako je pohostinství, není dostatek lidí například i ve zdravotnictví. Jako smysluplné a dlouhodobé východisko vidí Jurečka robotizaci a digitalizaci, ale také podporu časnějších návratů z rodičovské dovolené či zlepšení mobility zdravotně znevýhodněných tak, aby se mohli vrátit do otevřeného pracovního trhu. Další cestou je zrychlení cesty vysokoškoláků na pracovní trh. Kapacitu několika tisíc lidí, kteří by pracovnímu trhu pomohli, vidí Jurečka také ve vězeňských zařízeních. Přínosem by podle něj bylo zejména snížení počtu lidí, kteří trest vykonávají přímo ve věznicích. Jurečka také připomněl, že vláda se nedávno dohodla na navýšení kvóty pro zahraniční pracovníky o 20.000. Kromě tradiční spolupráce s postsovětskými státy zmiňuje ministerstvo například i Vietnam, Filipíny či Mongolsko.