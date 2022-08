Analýza: Český pracovní trh se zásadně změní. Do osmi let zmizí statisíce míst

Do konce roku 2030 zmizí z trhu práce zhruba 330 tisíc pracovních míst. Vyplývá to z analýzy „Budoucnost českého pracovního trhu“, kterou zpracovaly společnosti Boston Consulting Group a nezisková organizace Aspen Institute Central Europe a podílelo se na ní i ministerstvo práce. Za osm let bude až milion lidí vykonávat profese, u kterých hrozí zánik významného množství pracovních pozic.