Ministerstvo obrany zahájilo jednání o nákupu letounů Embraer C-390 Millennium

Ministerstvo obrany (MO) zahájilo jednání o nákupu dvou kusů letounů Embraer C-390 Millennium, využít je lze k přepravě materiálu, těžké vojenské techniky i osob, ale také k hašení požárů. Vyjednávání chce vést ministerstvo tak, aby první letoun přistál v ČR na konci příštího roku. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí ministerstva Jiří Táborský. Jednat s brazilskou společností Embraer začalo ministerstvo na základě průzkumu trhu a analýz úřadu, které identifikovaly dané letouny jako nejideálnější pro splnění požadavků jednotlivých složek Armády ČR. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Na výrobě C-390 se podílí český producent letadel Aero Vodochody.

Armáda by podle ministerstva nákupem získala letoun na střední a velké vzdálenosti s dobou doletu minimálně 12 hodin, který by byl zároveň schopný vzletu a přistání na letištích s nezpevněnou dráhou. Nákup letounů by zvýšil schopnost armády v zabezpečení letecké přepravy materiálu, těžké vojenské techniky i osob, dosud se podle úřadu v těchto činnostech musela česká armáda spoléhat na své spojence.