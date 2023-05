Ministerstvo práce chce řešit problém nízkých penzí disidentů

Ministerstvo práce připravuje řešení problému nízkých penzí disidentů a disidentek. Podílet by se na něm měl Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Situace by se podle odhadů měla zlepšit několika stovkám lidí, které bývalý režim postihoval. Uvedl to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a šéf odboru sociálního pojištění ministerstva práce Tomáš Machanec. Jurečka přišel před časem už s návrhem na snížení důchodů prominentům komunistického režimu. Zásluhový díl penze jim klesá o 300 korun za každý započatý rok v některé z funkcí, které vyjmenovává zákon. Norma už platí.

Za nízkými penzemi někdejších disidentů a disidentek bývá nedostatečná doba placení odvodů, a to třeba kvůli věznění či jiným důvodům. Mnoho lidí nemohlo také pracovat ve své původní profesi a mohlo vykonávat jen pomocné práce, mělo pak nízké výdělky. Ty se promítly i do nízkého důchodu. Příplatky k penzi pro odbojáře mnozí odpůrci režimu nezískali.

Podle ředitele ministerského odboru pojištění by měl na řešení případů spolupracovat ÚSTR. Měl by vydávat lidem osvědčení. O úpravě penze by pak rozhodovala sociální správa.