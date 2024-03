Ministerstvo připravuje omezení prodeje pyrotechniky, podle Mladé Fronty by mohlo platit už letos

Ministerstvo životního prostředí chystá omezení prodeje zábavní pyrotechniky. Informaci Mladé fronty Dnes potvrdil Českému rozhlasu šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL). Návrh by podle něj omezil pyrotechniku třídy F2 a F3 pouze pro licencované osoby. To se týká petard, dělobuchů nebo větších a menších ohňostrojů. Volně dostupné v obchodech by tak byly jenom některé prskavky nebo bouchací kuličky. Hladík řekl, že zákaz je nutný kvůli tomu, aby pyrotechnika byla míň dostupná dětem. Podle ministra je na omezení pyrotechniky shoda napříč koaličními stranami. Podle Mladé Fronty Dnes chce ministr prosadit změnu už od letošního Silvestra. Prodejci pyrotechniky se obávají, že budou mít kvůli zákazu výrazné ztráty, protože už mají nakoupené zásoby na letošní rok.