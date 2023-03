Ministerstvo připravuje registr žáků, má umožnit elektronizaci přihlášek na střední školy

Ministerstvo školství chce vytvořit registr žáků. Informoval o tom ředitel sekce informatiky resortu Václav Jelen. Registr by měl usnadnit zápisy do mateřských a základních škol a taky by měl umožnit elektronizaci přihlašování na střední školy. Resort teď na vzniku informačního systému ke zjednodušení školské administrativy pracuje. Obsahovat by měl základní informace o žákovi, ale taky jeho údaje o studiu. Registr by měl být hotový nejdřív v roce 2025.