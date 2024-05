Ministerstvo spočítá dopad pomalejšího růstu věku, Jurečka nevyloučil úpravy reformy

Ministerstvo práce propočítá dopady návrhu demografů s pomalejším růstem důchodového věku na systém penzí a jeho udržitelnost. Podle výsledků by se pak případně reforma penzí mohla ještě upravit. Novinářům to po dnešním kulatém stole o důchodové reformě řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle návrhu demografů by se věková hranice posouvala plynule a pomaleji o měsíc ročně. Důchodový věk lidí, kteří se narodili v roce 2000, by tak byl podle grafů proti vládnímu záměru skoro o dva roky nižší.

Podle reformy by byl důchodový věk lidí, kteří se narodili v roce 2000, na 70 letech. Podle návrhu demografů by byl zhruba o dva roky nižší. U narozených v roce 1990 by se důchodová hranice blížila podle vládního záměru k 69 letům a podle demografů by byla na 67 letech. U ročníku 1980 by se lišila o necelý rok, vyplývá z údajů demografů. Doba pobírání penze po reformě by se postupně zkracovala, a to pod 21 let u narozených na začátku tisíciletí.

V návrhu demografů by se držela zhruba na čtvrtině života a s jeho prodlužováním se pozvolna v příštích desetiletích dostala ke 23 letům. Poměr doby ekonomické aktivity a penze by se po reformě snížil postupně ze 47 až 48 procent na méně než 42 procent, v návrhu demografů by se udržel. Demografové doporučují také stejně jako teď každých pět let stav přehodnocovat.